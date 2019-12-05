Студент Высшей школы экономики Егор Жуков условно осужден 'за призыв к эсктремизму' ...

(ВИДЕО) Московский Кунцевский суд признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube и приговорил к трем годам лишения свободы (условно).

Прокурор ранее запросил для Жукова четыре года колонии.

Согласно озвученному приговору, Жукову запрещено администрирование сайта и ведение блога на Youtube. Он также лишен права пользоваться интернетом. Запрет действует два года.

Как сообщает издание "Ведомости", по словам судьи, Жуков решил привлечь "к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц". Она считает, что призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью. При вынесении обвинительного приговора судья учла результаты лингвистической экспертизы.

В одном из видео Жуков говорил, что "нужно хвататься за любые формы протеста". Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению российских законов.

По мнению судьи, Егор Жуков призывал к борьбе с действующей властью Это выражалось в его фразах "с системой нужно жестко бороться", "отнять у кремлевских мразей право распоряжаться судьбами людей".

Собравшиеся у здания суда встретили сообщение о том, что Жуков признан виновным, криками "Люстрация!".

Перед зданием Кунцевского суда собрались сотни людей, преимущественно студенты, протестуя против осуждения Жукова. Собравшиеся у суда скандировали "Свободу!".

Накануне, выступая в суде с заключительным словом, Егор Жуков заявил: "Единственная социальная политика, которую последовательно проводит российское государство, – это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга, ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены".

"Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс – пройти испытания во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону", - сказал Жуков с воем заключительном слове на суде.

Жукова задержали после несогласованной акции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала его отправили в СИЗО, он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие, Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.