Меркель впервые на посту канцлера посетит Освенцим ...

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 14 лет своего правления отправится в бывший лагерь смерти Освенцим в Польше.

Мероприятия приурочены к 10-летию учреждения Фонда Аушвиц-Биркенау, который обеспечивает сохранность мемориального комплекса на месте бывшего немецкого концлагеря. Власти Германии выделяют организации помощь в размере 60 миллионов евро.

Церемония будет проходить в здании "центральной сауны", как ее называли нацисты. В нем новых узников концлагеря раздевали, окатывали водой и подвергали отбору. "Непригодных к работе" евреев врачи оттуда же отправляли в газовые камеры.

Память жертв концлагеря Меркель почтит у "черной стены" - бывшего места расстрелов тысяч заключенных, среди которых было много жителей Польши, оказывавших сопротивление нацистским оккупантам. В завершение церемонии канцлер Германии пройдет вдоль руин лагеря, - сообщает dw.com.

С 1940 по 1946 годы в Освенциме было уничтожено около 1,5 млн человек, из которых 1,1 млн составляли евреи. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим из нацистских лагерей смерти, который освободили 27 января 1945 года советские войска. Эта дата по распоряжению ООН отмечается теперь как Международный день памяти жертв Холокоста.