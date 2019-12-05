В парламенте потребовали отставки министра юстиции ...

Депутаты считают, что Нагачевский превысил служебные полномочия и занимается профанацией реформы юстиции. Депутат Дину Плынгэу заявил в ходе брифинга, что министр стремится усилить влияние правительства и парламента на судебную систему, передает Unimedia.

Требование об отставке министра последовало спустя три дня после скандального освобождения из тюрьмы экс-премьера Владимира Филата, осуждённого в 2016 году за коррупцию в особо крупных размерах. Он получил 9-летний срок. 3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.