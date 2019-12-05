Майя Санду намерена и во второй раз признать нарушение Конституции ...

Как завила Санду эфире телеканала TV8, окончательное решение по этому поводу должно быть принято партией.

Санду отметила, что считает целесообразным, чтобы у Блока ACUM был единый кандидат на следующих президентских выборах, но не ответила однозначно, если она готова уступить своему партнеру по Блоку Андрею Нэстасе, как это селал он на прошлых выборах."Если дойдет до этого решения, я, очевидно, буду участвовать, потому что мы должны сделать это сейчас: остановить Игоря Додона и предать его суду, чтобы он ответил за то, что сделал и что он еще намерен сделать", - подчеркнула Санду.

Введение прямых президентских выборов в Молдове прошло в нарушение Конституции путем неконституционной интерпретации Основного закона 4 марта 2016 года Конституционным судом. Несмотря на это, называющие себя оппозиционными партии активно включились в предвыборную гонку, фактически признав нарушение Конституции правившим тогда режимом Плахотнюка. В результате, должность президента занял поддерживаемый Плахотнюком кандидат Партии социалистов Игорь Додон.