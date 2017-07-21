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Франция бунтует против пенсионной реформы: на улицах более миллиона граждан

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 14:52 | Просмотров: 945 | Категория: Мир

Французские города охвачены общенациональной забастовкой, организованной в знак протеста против пенсионной реформы, которую готовит правительство.

По подсчётам профсоюзных организаций, на улицы вышли около полутора миллионов человек – это транспортники, учителя, врачи и другие госслужащие. Только в Париже в протесте участвуют более 65 тысяч человек. Закрыты многие заведения общепита и магазины, ограничен доступ к достопримечательностям. К забастовке присоединились и участники движения “Жёлтые жилеты”. По всей стране заявлено почти 250 манифестаций, полиция опасается, что акция затянется на несколько дней. Первый день протестов закончился погромами, столкновениями с полицией и массовыми задержаниями.

Движение почти парализовано на железных дорогах страны, а также в Париже, где бастует общественный транспорт. Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов. Организаторы заявляют, что сдаваться не намерены, и будут бороться до тех пор, пока правительство не пойдёт на уступки.

Поводом для всеобщей забастовки, которая началась 5 декабря, стала непопулярная пенсионная реформа, подготовленная кабмином. Новая пенсионная реформа должна объединить 42 существующие во Франции схемы в одну универсальную. Новая бальная система прежде всего не устраивает определенные категории государственных служащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%.


Метки к статье: Франция, всеобщая забастовка, пенсионная реформа

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