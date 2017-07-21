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Ткачук: Майя Санду - такой же Додон
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Ткачук: Майя Санду - такой же Додон

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 15:17 | Просмотров: 651 | Категория: Аналитика сети

Майя Санду, известная рассказчица о европейских ценностях и реформах юстиции, рвется взгромоздиться на кресло, которое по своей политической значимости конкурирует лишь с отхожим местом.

Один из инициаторов создания партии коллективного действия “Гражданский конгресс”, историк Марк Ткачук прокомментировал намерения экс-премьера Майи Санду участвовать в следующих президентских выборах. Все равны, но некоторые равнее. Если очень хочется, то можно,  - образно описал ситуацию политик.

“4 марта 2016 года в Молдове произошел конституционный переворот. Конституционный суд изменил Конституцию. Он не просто отменил какие-то там прошлые решения, он изменил текст Основного закона. Это могло сделать исключительно конституционное большинство в Парламенте. Но это сделали судьи Конституционного суда.

Известно, какие судьи. Известно, какого суда. Да и большинство в Парламенте известно было каким. Не говоря уже о том, что и тогдашняя оппозиция во всех своих розово-желтых ипостасях поприветствовала это бессовестное надругательство над правом. Она забыла о совместном и грозном протесте против режима. Брошенная Плахотнюком кость пришлась по вкусу оппозиционерам. Они предсказуемо стали рвать друг друга, надолго забыв о проклятом режиме и его архитекторах.

Вопрос не в том, что молдавскому обществу подсунули бессмысленную и провокационную забаву - прямое избрание бесполномочного Главы государства. Вопрос даже не в том, как лучше избирать эту любимую куклу Вуду молдавской демократии - напрямую или в парламенте. Вопрос в том, что это было сделано поперек права. Мимо Конституции. В условиях несомненного одобрения и консенсуса всех тех, кто себя важно так называет элитой и "политическим классом".

Уже тогда стало окончательно понятно - люди, якобы борющиеся за верховенство права, лжецы и негодяи. Что нет принципиальных отличий, которые бы проводили какую-то непреодолимую грань между Плахотнюком, Санду, Нэстасе и Додоном. Никакая "Realpolitik", которая с немецкого на современный молдавский почему-то переводится, как "ложь во благо" и умеренный цинизм, не способна оправдать совершенного преступления. Впрочем, последующие шесть добровольно-унизительных отстранений Додона от власти должны были показать всю политическую и правововую уязвимость поста, созданного на потеху любителей боев без правил.

Напомню, что в Конституции парламентской республики была изначально заложена очевидная логика. Главной полномочной фигурой, отражающей наличие парламентского большинства и его программы, является премьер-министр - глава правительства, которое избирается простым большинством. Бесполномочный Президент в этой конструкции, избираемый 61 голосом депутатов, должен был символизировать наличие некоего более широкого консенсуса, возможно выходящего за пределы простого большинства. Потому президент как правило бесполномочный, потому символический, раздающий награды, этакий живой фагшток с развивающимся штандартом общенациональной стабильности. Но об этом сегодня рассуждать уже бесполезно”, - отмечает Ткачук в своей публикации в соцсети. Ни Санду, ни Додону нет дела до права и справедливости, считает он.

“Важен и опасен сам прецедент. Для тех, кто действительно связывал свои надежды на появление в Молдове по-настоящему либерального политического курса, нацеленного на бескомпромиссное торжество закона. Да, для них хороших новостей нет!

Майя Санду умножает скорбь и окончательно разоблачает себя. Она - известная рассказчица о европейских ценностях, реформах юстиции, рвется взгромоздиться на кресло, которое по своей политической значимости конкурирует лишь с отхожим местом. Она продолжает гнать потоки воздуха на ветряную мельницу, которая давно ничего не размалывает, которая остается лишь важным сценическим реквизитом в театре знаменитого политического эмигранта. Майя Санду точно такой же Додон. Им обоим нет дела ни до права, ни до справедливости, ни до солидарности. Впрочем, это как раз уже не их забота”, - подводит итог Марк Ткачук.


Метки к статье: Майя Санду, Игорь Додон, Марк Ткачук, президентские выборы

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