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В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 15:17 | Просмотров: 346 | Категория: Власть, Криминал

Муниципальный советник Партии социалистов, один из ее активных пропагандистов Николай Паскару призвал людей, "понимать определенные вещи" по поводу освобождения осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата.

Об этом Паскару написал в своем заявлении, распространенном контролируемым Партией социалистов портале noi.md.

"Люди должны знать, что не все так просто с освобождением Влада Филата, и за ним стоят чиновники, которые приняли секретные решения. Люди должны понимать определенные вещи", - заявил Паскару.

По мнению социалиста, одним из таких моментов является то, что "Филат сидел в тюрьме, потому что был врагом Плахотнюка, и Филат попытался бороться с коррумпированной системой". "Хотя Влад Филат - ангелочек, у него тоже есть свои скелеты в шкафу, но именно он поднял свою армию в политике против коррумпированной, олигархической системы Влада Плахотнюка", - подчеркнул представитель Партии социалистов Николай Паскару.

3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.


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