Высшая судебная палата не признает Декларацию о захваченном государстве ...

(DOC) Декларация о захваченном характере государства, принятая парламентом после свержения режима олигарха Владимира Плахотнюка не является документом для Высшей судебной палаты.

Об этом в соцсетях сообщил политзаключенный Григорий Петренко в связи с полученным решением Высшей судебной палаты по поводу его требования признать незаконным назначение 7 декабря 2016 года Генеральным прокурором Эдуарда Харунжена.

Петренко отметил, что в качестве основания для пересмотра решения Высшего совета прокуроров о назначении Харунжена, он предоставил Декларацию Парламента "О захваченном характере государства" и постановление Парламента о констатации нарушений, допущенных при назначении Харунжена.

В это связи он привел выдержки из решения ВСП, согласно которому Декларация, а также постановление парламента о допущенных Харунженым нарушениях "не являются существенными фактами" и "не имеют существенной важности".

"27 ноября 2019 года Высшая Судебная Палата отклонила мой иск о пересмотре. В решении ВСП про Декларацию Парламента о захваченном государстве всё сказано предельно ясно: "inscrisurile prezentate in sustinerea cererii de revizuire nu constituie circumstante sau fapte esentiale ale cauzei”, ..."acestea nu au o importanta esentiala pentru justa solutionare a cauzei”!!!

Другими словами: ВСП ответил, что Декларацию Парламента о захваченном государстве могут принять только на пункте сбора макулатуры", - написал Петренко.

Декларация о захваченном характере государства была принята парламентом 8 июня. В ней депутаты объявили захваченными режимом Плахотнюка ряд основных учреждений государства, среди которых и Генеральная прокуратура, возглавляемая тогда Эдуардом Харунженым. Позже, 19 июля парламент принял постановление " о констатации несоответствия Эдуарда Харунжена условиям назначения на должность

Генерального прокурора".