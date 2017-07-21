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Чубашенко: Додону и Санду осталось только ЦИК перенести в Майями

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 16:02 | Просмотров: 503 | Категория: Аналитика сети

Занимающий должность президента Игорь Додон и экс-премьер, “эталон меритократии” Майя Санду вновь собрались на президентские выборы по правилам Плахотнюка.

Публицист Дмитрий Чубашенко ответил на выпады некоторых “троллей”, с ехидством напоминающих о его участии в прошлых прямых выборах президента.

“В июле, когда все прогрессивное гражданское общество еще пребывало в состоянии эйфории от коалиции ПСРМ-ACUM и в предвкушении “деолигархизации”, я опубликовал статью “Новый КС должен отменить решение “КС Плахотнюка” о “прямых выборах” президента”, а после этого еще несколько материалов на эту тему. Дискуссия о том, по каким правилам должны пройти очередные президентские выборы осенью 2020 года, набирает обороты, и это логично, потому что процедуру, по которой должен быть избран следующий глава государства, нужно объявить уже сейчас, а не за три месяца до самих выборов.

Решение КС от 4 марта 2016 года о “восстановлении” прямых выборов президента было незаконным по многим причинам, главная из которых — КС не имеет права менять Основной закон, а он его изменил. Это решение в любом случае должно быть отменено. Если и переходить к всенародному избранию главы государства, это нужно делать в соответствии с установленной легальной процедурой, то есть через принятие конституционного закона в парламенте или на референдуме. До очередных выборов президента пройти эту процедуру с соблюдением всех сроков внесения, рассмотрения и принятия поправок в Конституцию уже невозможно. Остается два варианта: или новый КС сам отменяет решение старого КС и возвращает выборы президента в парламент, или все остается так, как есть, и президентские выборы 2020 года тоже проводятся по правилам Плахотнюка. И Додон, и Санду уже высказались в том смысле, что они предпочитают последний вариант”- напомнил журналист в своей заметке в соцсети. Далее он ответил на вопросы “известно чьих троллей”, которые задают ему в комментариях ехидные вопросы.

“В комментариях ко всей этой дискуссии в соцсетях известно чьи тролли ехидничают: а разве сам Чубашенко не участвовал в президентских выборах 2016 года? Было такое, каюсь. В свое оправдание могу сказать три вещи.

Первое: в Молдове нет ни одного политика, который бы не ошибался. Полдюжины президентов, две дюжины спикеров и премьеров, сотни депутатов, министров, партийных лидеров — все они ошибались и нарушали закон. Если кто-то будет говорить вам обратное, не верьте, они врут. Важно хотя бы признавать ошибки, что я и сделал. Лучше поздно, чем никогда. Тот же Додон по сей день упрямо отказывается признавать, что ошибался, когда голосовал за Тимофти, “блудил” с Плахотнюком, партнерствовал с Санду, а та, в свою очередь, продолжает называть сама себя “честной” и “не такой, как все”, хотя и прошла через извращенный конкубинаж с Додоном. Этот мезальянс она называет “просто меньшим злом”, а теперь, как и Додон, Санду снова собралась на президентские выборы по правилам Плахотнюка. Призывы изменить эти правила, то есть восстановить элементарную законность, она называет “просто слухами”, и выступает за сохранение прямых выборов президента, потому что “так хочет народ”. Когда народ хотел получать гречку и сахар в Оргееве от Шора и в Ниспоренах от Плахотнюка, народ был не прав, а когда народ хочет избирать президента по правилам Плахотнюка, народ, оказывается, прав. Может, Санду все-таки признает, что она практикует двойные стандарты, как и те, кого она называет “токсичными политиками”, и перестанет изображать из себя эталон меритократии?

Второе: в 2016 году просто не было другого варианта, в том числе потому, что определенную легитимность прямым выборам президента a la Plahotniuc придали внешние партнеры, которые признали решение КС от 4 марта 2016 года. Выборы президента все равно нужно было проводить, и пройти они могли только по той системе. Они и прошли, и были признаны международным сообществом. Тогда по-другому быть не могло, сегодня это возможно. Плахотнюка нет, появился шанс восстановить попранную конституционность, но Додон и Санду не хотят этого делать. Почему? De-atîta.

Третье: в моей предвыборной программе был всего один пункт — издание указа N1 о роспуске плахотнюковского парламента. Он был нелегитимным изначально, к 2016 году он утратил эту легитимность окончательно, и его нужно было разгонять. Додон, кстати, мог подписать такой указ, и уже в 2017 году все могло бы пойти по-другому, не пришлось бы ждать 2019 года, когда “партнеры по развитию” затолкали пинками ПСРМ и ACUM в альянс, а Плахотнюка такими же пинками вышибли за границу. Но Додон побоялся это сделать. Четвертый год он пытается изображать из себя настоящего, крутого президента, только все никак это у него не получается. Чем дальше, тем нелепее и смешнее. А под конец снова собрался на выборы вместе с Санду по правилам Плахотнюка. Им осталось только ЦИК перенести в Майями”, - подытожил Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Майя Санду, Игорь Додон, Дмитрий Чубашенко, президентские выборы

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