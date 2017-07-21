Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину ...

Как сообщает ТАСС, об этом Владимир Путин сообщил в Сочи, на встрече с представителями бизнеса Германии.

Президент России напомнил, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект, в который практически не вмешивается правительство. Газопровод позволит осуществлять поставки в ЕС напрямую, но от транзита через Украину Россия не откажется.

Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. "Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал президент, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

"Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - отметил Путин.

По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию увеличит предполагаемые поставки российского газа по балтийскому маршруту в два раза, что, в свою очередь, поможет удовлетворить спрос не только в Германии, но и в других странах.