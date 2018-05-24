Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией ...

(DOC) В Прокуратуру подано требование о расследовании факта получения мэром Кишинева Иваном Чебаном финансовых средств от приятелей на ремонт своего служебного кабинета.

С требованием о расследовании этого очевидного факта коррупции обратилась муниципальный советник Алена Дорош.

Дорош отметила, что факт получения средств "от приятелей" был публично признан самим Чебаном.

"Принимая во внимание тот факт, что здание Примарии Кишинева является общественной собственностью, защищаемой государством, а также тот факт, что примария является общественным учреждением, чья деятельность основывается на транспарентности и законности, эти сделки, выплаты, а также имена хозяйствующих субъектов в обязательном порядке должны быть достоянием общественности. Генеральный примар, находясь в государственной должности, обязан по закону декларировать указанные выплаты. В противном случае, все эти переводы и выплаты могут быть расценены в качестве взятки за определенные услуги либо возможные сомнительные сделки", - отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру и Прокуратуру по борьбе с коррупцией документе.

Ранее уже сообщалось, что в первые дни своего мандата в должности Генерального примара Кишинева Ион Чебан затеял ремонт в своем служебном кабинете. Позже, в эфире одного из телеканалов, на вопрос о происхождении средств на ремонт, Чебан ответил, что ему помогли приятели.

Примечательно, что подобным образом поступает и лидер Партии социалистов, от которой был избран Чебан, Игорь Додон. В должности президента Додон неоднократно ездил за границу с семьей, раздаривал подарки от имени Фонда "первой леди", объясняя происхождение затрат помощью частных лиц. До сих пор, прокуратура не отреагировала на подобные очевидные случаи пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.