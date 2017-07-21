Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста ...

Задержанный 21 ноября, а затем арестованный на 15 суток по обвинению в незаконном обогащении один из самых одиозных прокуроров, бывший глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николай Китороагэ выпущен из-под ареста.

Китороагэ был освобожден по истечении 15-ти суточного ареста, а прокуроры не потребовали его продления, несмотря на то, что 21 ноября в суде они требовали ареста Китороагэ на 30 суток.

Также в пятницу, по инициативе Генерального прокурора Александра Стояногло, Николай Китороагэ был освобожден от должности.

Китороагэ был задержан своим бывшим подчиненным Виорелом Морарем, имеющим не менее одиозную репутацию.

Уголовное преследование было начато на основании ранее опубликованных журналистских расследований о скрытом владении частным озером в Унгенском районе, а также коттеджем, стоимость которого составляет почти 3 миллиона леев. Причиной подозрений стало несоответствие расходов с доходами семьи Китороагэ, которые за 2 последних года составили примерно 2 миллиона леев.

В случае, если вина Николай Китороагэ будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и лишение права занимать государственные должности в течение 10-15 лет.

В период правления Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, Китороагэ был одним из приближенных к олигарху прокуроров. В “табели о рангах” Плахотнюка Китороагэ был важнее Генерального прокурора и был задействован при арестах практически всех неугодных Плахотнюку бизнесменов и политиков. Китороагэ руководил и процессом по наказанию и увольнению нынешнего главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря, когда он уже перестал быть полезным клану Плахотнюка.

По мнению наблюдателей, задержание Китороагэ является банальным сведением счетов между Морарем со своим обидчиком.