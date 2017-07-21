МЕНЮ
Twitter
﻿ 83
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:46  

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

20:07  

Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

19:31  

Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией

16:59  

Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину

16:02  

Чубашенко: Додону и Санду осталось только ЦИК перенести в Майями

16:00  

Высшая судебная палата не признает Декларацию о захваченном государстве
все новости

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 20:46 | Просмотров: 371 | Категория: Власть

Лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе не исключил своего участия в предвыборной кампании на выборах депутата от Хынчештского одномандатного округа.

Об этом Нэстасе заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

Он отметил, что вопрос участия в выборах "анализируется любой партией", а перед эфиром его коллеги собрались на заседание политического бюро партии, на котором обсуждается и вопрос его участия в парламентских выборах.

"Этот вопрос [участия в выборах от Хынчештского округа] будет обсуждаться с коллегами на заседании политбюро партии и тогда мы все вместе примем решение", - добавил Андрей Нэстасе.

Накануне и бывшая его коллега по Блоку ACUM, лидер партии PAS Майя Санду также дала понять, что готова принять участие в выборах по Хынчештскому одномандатному округу. Санду подтвердила, что отношения с коллегами по Блоку ACUM "охладели" в последнее время.

Выборы в этом округе будут организованы в ближайшее время после того, как в четверг депутат от Хынчештского округа Александр Ботнарь объявил о сложении мандата, выбрав мандат примара Хынчешт. Ботнарь представлял Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт ...

Просмотров: 370
Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста ...

Просмотров: 686
Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией

Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией ...

Просмотров: 1847
Высшая судебная палата не признает Декларацию о захваченном государстве

Высшая судебная палата не признает Декларацию о захваченном государстве ...

Просмотров: 634
В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией

В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией ...

Просмотров: 434
Майя Санду намерена и во второй раз признать нарушение Конституции

Майя Санду намерена и во второй раз признать нарушение Конституции ...

Просмотров: 474
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16589
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43418
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40823
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18515
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76326
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 58156
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 42295
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31405
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28619
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27453
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27043
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 26891
ВЛАСТЬ
FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

20:07  Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
19:31  Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией
16:00  Высшая судебная палата не признает Декларацию о захваченном государстве
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

15:17  В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией
05.12.2019  Швейцария ввела персональные санкции в отношении беглого олигарха Плахотнюка



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (58)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker