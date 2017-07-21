FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт ...

Лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе не исключил своего участия в предвыборной кампании на выборах депутата от Хынчештского одномандатного округа.

Об этом Нэстасе заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

Он отметил, что вопрос участия в выборах "анализируется любой партией", а перед эфиром его коллеги собрались на заседание политического бюро партии, на котором обсуждается и вопрос его участия в парламентских выборах.

"Этот вопрос [участия в выборах от Хынчештского округа] будет обсуждаться с коллегами на заседании политбюро партии и тогда мы все вместе примем решение", - добавил Андрей Нэстасе.

Накануне и бывшая его коллега по Блоку ACUM, лидер партии PAS Майя Санду также дала понять, что готова принять участие в выборах по Хынчештскому одномандатному округу. Санду подтвердила, что отношения с коллегами по Блоку ACUM "охладели" в последнее время.

Выборы в этом округе будут организованы в ближайшее время после того, как в четверг депутат от Хынчештского округа Александр Ботнарь объявил о сложении мандата, выбрав мандат примара Хынчешт. Ботнарь представлял Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.