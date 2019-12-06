Китай ввел ответные меры в отношении американских дипломатов ...

Как сообщает агентство Синьхуа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге для журналистов, что китайская сторона в минувшую среду направила посольству США в Китае ноту, в которой уведомила о вступлении в силу симметричных мер с того же дня.

Эти контрмеры приняты Китаем в ответ на наложенные ранее ограничения в отношении дипломатических и консульских работников Китая в США.

В октябре США отдали распоряжение, чтобы китайские дипломаты за 5 рабочих дней уведомляли Государственный департамент о любых официальных встречах с американскими дипломатами, местными и муниципальными должностными лицами, а также о визитах в колледжи или исследовательские институты.

Хуа Чуньин указала, что контрмеры "являются симметричными относительно ограничительных мер со стороны Государственного департамента к китайским дипломатическим и консульским работникам".

"Мы в очередной раз призываем американскую сторону исправить свою ошибку и отменить решение, а также оказать поддержку и содействие дипломатическим и консульским работникам Китая в США в выполнении ими своих служебных обязанностей", - сказала она.

В октябре, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагает Вашингтон, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Госсекретарь пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором объявило 7 октября Министерство торговли США.