Григорчук призвал Стояногло закрыть все политические дела ...

Гражданский активист и политзаключенный Павел Григорчук публично обратился к генпрокурору Александру Стояногло с призывом закрыть "все политически ангажированные и надуманные дела".

Как сообщает "Инфотаг", Григорчук вышел с таким призывом после того, как в среду суд сектора Чеканы перенес рассмотрение дела группы "Антифа" на 30 января 2020 г. Такое решение вынесла коллегия под председательством судьи Анжелы Катан.

Эта же коллегия отклонила отвод одним из фигурантов дела Павлом Григорчуком судьи-докладчика Виктора Санду. Григорчук напомнил коллегии, что Санду выносил ему меру пресечения по двум другим уголовным делам - пощечине депутату Серджиу Сырбу и пинку прокурору Нику Шендря. По мнению Григорчука, судья не может быть допущен к процессу, потому что "имеет личную неприязнь или заинтересованность к его персоне".

В социальных сетях Григорчук напомнил, что слушания по делу "Антифа" состоялись после двухлетнего перерыва.

"Это дело было "ураганным" в конце ноября 2014 г., когда тогдашний замначальника генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк и прокурор Виорел Морарь вышли к прессе с заявлением, что ими раскрыта "попытка вооруженного государственного переворота". Арестовали четырех человек. Мы были отправлены в тюрьму №13, в подвале которой я провел пять месяцев. Дело "Антифа" возбудили, чтобы под сурдинку совершить ряд противозаконных действий. За четыре дня до парламентских выборов, под завесой скандала о якобы госперевороте, правительство перевело миллиард в банки, которые контролировал Илан Шор, а решением Высшей судебной палаты с выборов сняли партию, списки которой возглавлял Ренато Усатый", - отметил он.

Григорчук сообщил, что после пяти лет тяжбы нет решения даже на уровне первой инстанции, и за это время сменились прокуроры-обвинители.

"Морарь пошел на повышение. Теперь он возглавляет Антикоррупционную прокуратуру. Причем назначили его при демократах, но он преуспевает и сейчас. Кавкалюка, даже после смены власти, никто не трогает. А дело "Антифа" продолжает шестой год кочевать по кабинетам судей", - сказал Григорчук.

В этой связи он публично призвал нового Генерального прокурора Александра Стояногло закрыть политически мотивированные уголовные дела.