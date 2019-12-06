США считают Демпартию Плахотнюка оппозицией ...

О том, что ДПМ считается в США оппозиционной партией стало известно из пресс-релиза посольства США в Молдове по итогам проведенных 6 декабря в Кишиневе встреч заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

В пресс-релизе посольства США отмечается, в частности, что Дж.Кент встретился "с премьер-министром Ионом Кику, спикером парламента Зинаидой Гречанной, министром иностранных дел Аурелиeм Чокой, заместителем премьер-министра Александром Фленкя и лидерами оппозиционных партий Майей Санду, Андреем Настасе и Павлом Филипом".

Американские власти не уточнили, в связи с чем считают Демпартию оппозиционной силой после того, как 14 ноября вся фракция Демпартии проголосовала вместе с Партией социалистов за действующее правительство Иона Кику. После этого, к власти были возвращены бывшие правительственные чиновники ДПМ. Кроме того, на районном уровне представители Демпартии также участвуют во власти вместе с представителями Партии социалистов.

Известно, что бывший лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк скрывается от правосудия на территории США. В то же время, посол США Дерек Хоган не подтверждает эту информацию.