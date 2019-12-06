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Пентагон озабочен ростом пророссийских настроений среди военных

Опубликовано : 07 декабрь 2019 г. 23:20 | Просмотров: 689 | Категория: Мир

По данным последнего опроса, 46% американских солдат и членов их семей считают Россию союзником США.

Как сообщает "Голос Америки", эти данные указывают на то, что российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды.

Хотя большинство американцев по-прежнему считают Россию одним из главных противников США, результаты второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, завершившегося в октябре, дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности среди американских военнослужащих и членов их семей.

В целом же среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%, однако это на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году – тогда Россию считали союзником 19% американцев.

В целом, авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, "обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России".

Несмотря на то, что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей все еще считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.

"Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность", - сказала в интервью "Голосу Америки" официальный представитель Минобороны США Карла Глисон.

"Это происходит не только с помощью противоречивых и подстрекательских диалогов, но и еще благодаря ложным историям, предназначенным… для усиления симпатии [к России]", - говорит Глисон. По ее словам, Пентагон "активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно".

В Стратегии национальной обороны США, обновленной два года назад, Россия и Китай указаны в качестве основных угроз безопасности Соединенных Штатов.

Рейгановское исследование национальной обороны было проведено по заказу Фонда и Института имени президента Рональда Рейгана с 24 по 30 октября. Всего было опрошено свыше тысячи жителей США. Статистическая погрешность опроса – около 3,1 процентного пункта.


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