Количество жертв пожара в Одесском колледже достигло десяти ...

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной службы чрезвычайных ситуаций, тела еще двух погибших были обнаружены в субботу на месте пожара.

Ранее власти сообщили о том, что 4 декабря одна из пострадавших в результате пожара умерла в больнице, 5 декабря тело 1 погибшего было обнаружено во время проведения поисковых работ, 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря во время разбора завалов обнаружили тела 3 человек, а в больнице от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, умер спасатель.

В результате пожара пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 человек.

В связи с произошедшей в Одессе трагедией 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Ранее уже сообщалось, что 4 декабря в 10.12 на третьем этаже дома 1914 года постройки по ул. Троицкой, 26 загорелся памятник архитектуры, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.