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Количество жертв пожара в Одесском колледже достигло десяти

Опубликовано : 08 декабрь 2019 г. 11:05 | Просмотров: 244 | Категория: Мир

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной службы чрезвычайных ситуаций, тела еще двух погибших были обнаружены в субботу на месте пожара.

Ранее власти сообщили о том, что 4 декабря одна из пострадавших в результате пожара умерла в больнице, 5 декабря тело 1 погибшего было обнаружено во время проведения поисковых работ, 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря во время разбора завалов обнаружили тела 3 человек, а в больнице от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, умер спасатель.

В результате пожара пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 человек.

В связи с произошедшей в Одессе трагедией 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Ранее уже сообщалось, что 4 декабря в 10.12 на третьем этаже дома 1914 года постройки по ул. Троицкой, 26  загорелся памятник архитектуры, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

 

 


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