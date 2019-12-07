В Кишиневе была учреждена новая партия ...

На прошедшем в Кишиневе съезде участвовали 93 делегата из 18 районов Молдовы, в которых уже были сформированы территориальные организации новой партии. Делегаты учредительного съезда утвердили решение об учреждении партии и ее устав. В этот же день были сформированы и уставные органы нового политформирования.

Как завил в ходе своего вступления на съезде один из руководителей "Гражданского конгресса", "это первая в Молдове партия без председателя или вожака".

На съезде было также отмечено, что новая партия, кроме всего прочего, будет отличаться от других и тем, что она будет бороться не только за власть, но и за изменение общественных отношений.

Партия будет иметь руководителя аппарата, который будет подчиняться исполнительному комитету.

В ближайшее время, уполномоченная группа партии подаст в Агентство госуслуг необходимые для регистрации документы.

Об инициативе создания этой партии в конце лета объявили бывший исполнительный секретарь политсполкома ЦК Партии коммунистов Юрий Мунтян и доктор истории Марк Ткачук.