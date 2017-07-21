Путин и Зеленский впервые встретятся на переговорах в Париже ...

В понедельник, в Париже пройдут переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии об урегулировании конфликта в Донбассе.

Это будет первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата.

Последний раз такой саммит прошел осенью 2016 г.

В рамках переговоров состоится первое личное знакомство российского президента Владимира Путина с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне отъезда Зеленского в Париж, перед зданием Офиса президента были разбиты палатки, а несколько тысяч человек потребовали от президента Украины "не заходить за красные линии" в переговорах с Владимиром Путиным. В противном случае, протестующие пригрозили Зеленскому рейсом Партиж - Ростов [-на-Дону]", по аналогии с бывшим президентом Януковичем. Протесты прошли и в ряде других городов Украины.

"Красные линии", за которые, по мнению украинских политиков, Зеленский не имеет права переходить в ходе переговоров с Путиным включают в себя следующий список: сохранение унитарного устройства Украины, неизменность ее курса на интеграцию в ЕС и НАТО, недопущение выборов в Донбассе до выведения из региона российских сил и установления контроля над госграницей. Кроме того, Зеленского призвали отказаться от любых компромиссов в вопросе о статусе Крыма и не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

"Я не хочу, чтобы мы были блюдом, которое подают на стол большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной независимой страной", - заявил Зеленский накануне в эфире одного из телевизионных шоу, объясняя свою позицию. По его мнению, "Встреча – это уже победа". "С 2016 года не было диалога. Я хочу найти возможность говорить о мире", - заявил Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в одном из недавних выступлений отметил, что в Киеве постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования в Донбассе Москва считает "неприемлемыми и контрпродуктивными". "Например, сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, а принятый Радой, парламентом страны, закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим", - напомнил он.

В Москве напоминают, что закон об особом статусе - составная часть минских соглашений. "Решение... дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.