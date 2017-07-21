Осужденный за коррупцию Филат едет в Венгрию к приятелю Додона ...

Досрочно вышедший на свободу экс-премьер Владимир Филат уже планирует свой первый визит за рубеж. Выезд из Молдовы ему не запрещён.

На состоявшемся в воскресенье заседании нацсовета ЛДПМ он заявил, что на следующей неделе отправляется в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него “приятельские отношения”, передает cotidianul.md. Филат также отметил, что по-прежнему не участвует в политической жизни страны, однако готов вернуться как только “докажет свою невиновность”.

Занимающий пост президента Игорь Додон ранее неоднократно заявлял о своих дружеских отношениях с Орбаном.

Напомним, 3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.