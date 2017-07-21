Санду обвинила правительство Кику в неспособности обеспечить Молдову газом ...

На своей странице в соцсети Санду посетовала, что молдавскому правительству до сих пор не удалось окончательно решить вопрос с поставками газа. По словам экс-премьера, “цинично” отправив в отставку возглавляемое ею правительство, депутаты ДПМ и ПСРМ не дали ей решить этот вопрос.

“До конца года осталось всего три недели, и из-за отсутствия соглашения между Украиной и Россией по поставкам газа мы рискуем замёрзнуть зимой. Мы определили два альтернативных варианта: реверсная поставка газа по трансбалканскому маршруту и поставки через “Нафтогаз” на север страны. Даже 12 ноября, в тот день, когда ДПМ и ПСРМ цинично отправили в отставку правительство, мы завершали переговоры с операторами из Румынии, Украины и Болгарии. После нашего ухода все переговоры с Румынией и Украиной были остановлены. Катастрофическая внешняя политика правительства Додона (которая обидела и Бухарест, и Киев) ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Призываю коллег в парламенте срочно связаться с министром экономики и выяснить, когда будут согласованы все технические детали с поставщиками газа из Румынии и Украины”, - написала Майя Санду в своей публикации.

Как сообщалось ранее, задолженность госпредприятия “Молдовагаз” перед “Газпромом” достигла 6,44 млрд долларов. При этом доходы от транзита газа сократились более чем на 45%. В то же время существует риск того, что с 1 января 2020 года этот транзит будет сокращен еще больше, даже если компании “Нафтогаз” и “Газпром” достигнут соглашения о транзите газа по территории Украины.