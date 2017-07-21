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Виорел Морарь вновь отстранён от должности главы Антикоррупционной прокуратуры

Опубликовано : 09 декабрь 2019 г. 12:14 | Просмотров: 190 | Категория: Власть

Возглавлявший Прокуратуру по борьбе с коррупцией прокурор с сомнительной репутацией Виорел Морарь отстранён от должности на месяц.

Соответствующее распоряжение поступило от нового генерального прокурора Александра Стояногло, который объявил на прошлой неделе о проведении комплексной проверки в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Информацию подтвердил для ZdG сам Виорел Морарь. Он руководил Антикоррупционной прокуратурой с 2016 года. Весной этого года он подал в отставку, однако в сентябре врио генпрокурора Думитру Робу восстановил его от должности.

Вместе с тем на время проверки от должности был отстранён и глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Дорин Компан.

Проверки в спецподразделениях прокуратуры будут проводиться с целью оценки их деятельности в период с 2016 года по сегодняшний день.


Метки к статье: Виорел Морарь, антикоррупционная прокуратура, Дорин Компан, Александр Стояногло, проверки

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