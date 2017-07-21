Россия отстранена от участия в международных спортивных соревнованиях ...

На ближайшие четыре года Россия лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Соответствующее решение принял Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Помимо этого введён четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), передает Euronews.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Комитет по соответствию WADA составил и направил в исполком организации рекомендации относительно исключения России из международного спорта на четыре года. 9 октября Исполком организации принял предложенные рекомендации единогласно.