Россия отстранена от участия в международных спортивных соревнованиях
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На ближайшие четыре года Россия лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
Соответствующее решение принял Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Помимо этого введён четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), передает Euronews.
Ранее сообщалось, что в конце ноября Комитет по соответствию WADA составил и направил в исполком организации рекомендации относительно исключения России из международного спорта на четыре года. 9 октября Исполком организации принял предложенные рекомендации единогласно.
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