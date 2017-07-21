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Семилетка Стояногло

Опубликовано : 09 декабрь 2019 г. 14:16 | Просмотров: 425 | Категория: Аналитика сети

Александр Стояногло получил мандат Генерального прокурора на семь лет. За это время президент, парламент, правительство уйдут, а генпрокурор останется. Это позволяет ему планировать свои действия без оглядки на политиков на годы вперёд.

Журналист Дмитрий Чубашенко опубликовал в своём блоге аналитическую статью, в которой напомнил пункты программы Александра Стояногло, представленной а ходе конкурса на пост генпрокурора и оценил перспективы эффективности работы чиновника. Приводим публикацию полностью.

9 декабря, в учрежденный ООН Международный день борьбы с коррупцией, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранил от должности главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. Символический жест, который вписывается в ту программу, которую представил Стояногло в ходе конкурса на должность генпрокурора.

Напомним ключевые пункты программы, озвученной кандидатом во время собеседования в Высшем совете прокуроров.

* * *

Будущий генеральный прокурор должен решить, по крайней мере, три задачи, которые позволят улучшить имидж учреждения и вернуть доверие граждан.

Первая задача — генеральный прокурор должен обеспечить эффективную работу органов прокуратуры.

В обществе создалось впечатление, что прокуратура держит всю страну в страхе. Маски-шоу, необоснованные аресты, незаконное прослушивание телефонов — это лишь часть беззаконий, с которыми столкнулось общество. Эту ситуацию нужно кардинально изменить. Арест, как предварительная мера, должен применяться лишь в исключительных случаях, как это и предусмотрено законодательством. Целью ареста не должно быть унижение людей, эта мера должна применяться только когда человек представляет собой угрозу для общества или безопасности государства.

Прослушивание средств связи должно также осуществляться лишь в случаях особо тяжких преступлений. В 2018 году прокуратура направила в судебные инстанции примерно 15 тысяч уголовных дел, и в то же время было санкционировано более 12 тысяч прослушиваний телефонов. Число арестов и прослушиваний телефонов следует существенно сократить, это не скажется отрицательно на криминогенной обстановке в стране.

Должно быть исключено рассмотрение уголовных дел в закрытых заседаниях, за исключением случаев, предусмотренных законом. Незаконная и позорная практика недопущения адвокатов к клиентам должна быть отменена.

Прокуроры, как и правоохранительные органы в целом, не должны вмешиваться в деятельность экономических агентов. Органы прокуратуры, контрольные органы — самое большое препятствие на пути развития экономики.

Законодательство в области уголовного преследования должно быть ясным для всех и применяться для всех одинаково. Нужно создать при генеральной прокуратуре консультативный орган, в рамках которого будут разрабатываться и продвигаться политики в области уголовного преследования. Они должны обеспечивать, в первую очередь, верховенство закона, защиту прав и интересов граждан.

* * *

Вторая проблема — борьба с коррупцией. С ней нельзя бороться только уголовными методами. Дела по коррупции должны носить больше профилактический характер. Уголовная процедура обычно длиться очень долго, она дорогая и неэффективная.

Будет предложен мониторинг образа жизни прокуроров и членов их комиссий, затребована соответствующая информация от СИБ, НЦБК, полиции. Ключевыми лицами в борьбе с коррупцией должны стать руководители территориальных и специализированных прокуратур, начальники управлений. Честный руководитель — это эталон, пример для подражания для подчиненных прокуроров. Такой руководитель сможет организовать и эффективный контроль своих подчиненных. Все прокуроры должны пройти оценку на предмет соответствия критериям неподкупности и профессионализма. Это позволит на протяжении одного года резко снизить уровень коррупции. Борьба с этим явлением станет одной из обязанностей каждого руководителя в рамках прокуратуры и главным показателем их деятельности. Этим вопросом будет заниматься один из заместителей генерального прокурора.

Хорошая работа прокуратуры возможна только при условии обеспечения кадрами. Этим занимаются Высший совет прокуроров и генеральный прокурор. Между ними не будет конкуренции, они будут сотрудничать и объединять усилия. Нужно определить приоритеты кадровой политики, проводить политику, которая не только обеспечит органы прокуратуры кадрами, но и создаст конкурентные условия.

* * *

Конкурс на занятие должности генерального прокурора, который должен был быть больше технической процедурой, превратился в политический процесс. По этой причине пало правительство, это ненормально. Политизация процесса назначения генерального прокурора еще раз показала, что политики хотят сохранить влияние на органы прокуратуры. Заявляю со всей ответственностью, что выведу прокуратуру из-под влияния политики. Все политические декларации должны быть перенесены в парламент. Прокурор не будет вмешиваться в политические процессы, и политики не должны использовать прокуратуру для получения политических дивидендов. Заверяю, что именно такими будут отношения со всеми политическими силами.

* * *

О других приоритетах. Есть много резонансных дел, где общество ждет результатов. Одно из таких дел — кража миллиарда. Расследование этого дела идет по ошибочному пути, очевидно, что оно затягивалось. Не думаю, что у действующей группы прокуроров, офицеров уголовного преследования есть моральное право продолжать расследование дела. С другой стороны, у меня нет доверия к таким прокурорам. Первым шагом должно стать их отстранение от расследования дела и формирование новой команды прокуроров и офицеров. Второй шаг — нужно обратиться к международным учреждениям с призывом оказать помощь в установлении бенефициаров украденных денег и запросом о конкретных мерах по их возврату. Третий шаг — поднять и пересмотреть дела, которые были закрыты и переданы в суд, и связаны с невозвратными кредитами. Эти дела следует проанализировать через призму залогов в процессе получения кредитов. Четвертый шаг — ответственность банковских работников, сотрудников Национального банка, НЦБК, службы по предотвращению отмывания денег и других государственных учреждений.

Мы должны изучить феномен “ландромата”. Для меня до сих пор не ясно, было ли это отмывание денег, легализация денег, или просто перевод денег из одного банка в другой, поэтому феномен “ландромата” должен быть внимательно изучен с привлечением специалистов из банковского сектора и по борьбе с отмыванием денег. Нужно изучить и опыт других стран.

Необходимо расследовать дела о нарушении прав государства — аэропорт, Air Moldova, злоупотребления в приватизации, управлении государственным имуществом, деятельности предприятий-монополистов “Металферос”, “Энергоком”, “Молдтелеком”, Железная дорога.

Нужно вернуться к проблеме рассмотрения всех уголовных дел в закрытых заседаниях и установить, есть ли законные основания для пересмотра этих дел. Уверен, что многие люди находятся в тюрьме незаконно, на основании сфабрикованных, придуманных доказательств. Прокуратура должна поставить точку и в этих делах.

* * *

Стояногло обозначил для себя и возглавляемого им ведомства важные задачи: деполитизация органов прокуратуры, борьба с коррупцией вообще, и среди самих прокуроров, в частности, налаживание эффективной деятельности ведомства, избавление его от имиджа карательного органа, обеспечение прав и интересов граждан и экономических агентов, расследование резонансных дел о краже миллиарда, “ландромате”, наведение порядка в крупных государственных предприятиях.

Решение этих амбициозных задач может занять и год, и два, и три. Эксперты, обычные граждане гадают, получится ли вообще у нового генерального прокурора добиться обещанного, но при этом многие не замечают важнейшую вещь — Стояногло утвержден на свою должность сроком на семь лет. Это срок, который уходит далеко за пределы тех мандатов, которые отведены и президенту, и парламенту с правительством, что теоретически дает генеральному прокурору потенциал, который делает возможным и реальным выполнение ключевого пункта о выведении органов прокуратуры из-под влияния политиков. Президент, парламент, правительство уйдут, а генеральный прокурор останется. Это позволяет ему планировать свои действия без оглядки на политиков на годы вперед. Хотелось бы надеяться, что после того, как будет наведен порядок в крайне запущенном прокурорском хозяйстве и доведены до завершения дела, доставшиеся по наследству новому руководству прокуратуры, ее дальнейшая деятельность не ограничится наказанием “стрелочников”, а будет распространена и на ту самую пресловутую “крупную рыбу”, поимки и посадки давно ждет, но все никак не дождется наше общество.


Метки к статье: Александр Стояногло, Дмитрий Чубашенко, Генеральный прокурор

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