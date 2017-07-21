Любовная табличка из коррупционного скандала получила вторую жизнь ...

Табличка из Центрального парка Нью-Йорка, упомянутая в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального, была украдена и выставлена на аукцион.

Как сообщает "Радио Свобода", российский художник, организатор "Монстраций" Артём Лоскутов выставил на благотворительный аукцион арт-объект, главную часть которого представляет собой табличка с признанием в любви к банкиру Андрею Костину, установленная ранее на одной из скамеек в Центральном парке Нью-Йорка. Ранее эта табличка была упомянута в расследовании Алексея Навального, где утверждалось, что она была установлена в 2015 году по заказу телеведущей Наили Аскер-заде, а её установка стоила 10 тысяч долларов.

Арт-объект называется "Без любви ничего не получится". В его описании в фейсбуке Лоскутова говорится, что его составные части – "найденный объект" (собственно табличка), холст на картоне, к которому приклеена табличка, и подпись художника, сделанная маркером. Стартовая цена – 1 рубль, однако в комментариях уже предлагают более 100 тысяч рублей.

Алексей Навальный в воскресенье написал, что табличка какое-то время назад пропала со скамейки. Лоскутов признался в разговоре с журналистами, что сам скрутил табличку "ради искусства". По словам Лоскутова, деньги от продажи лота он переведет в крупнейший благотворительный фонд России – "Русфонд".

2 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о телеведущей ВГТРК Аскер-заде, в котором заявлено, что она владеет элитной недвижимостью и пользуется самолётом и яхтой. Это стало возможным, настаивают авторы расследования, за счёт близких отношений журналистки с главой государственного банка ВТБ Андреем Костиным. При этом, по утверждению ФБК, даже легальных доходов Костина не хватило бы, чтобы обеспечить такое состояние.

На табличке, о которой идёт речь в расследовании, написано по-английски: "Андрей Костин, помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля 2015".