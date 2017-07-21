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Лидер партии Майи Санду отказался расследовать попытку антиконституционного переворота

Опубликовано : 09 декабрь 2019 г. 16:23 | Просмотров: 1707 | Категория: Власть

Вице-председатель возглавляемой Майей Санду партии PAS, вице-спикер парламента Михай Попшой объявил о своей отставке с должности парламентской следственной комиссии по расследованию попытки антиконституционного переворота, предпринятой Демпартией посредством Конституционного суда и генеральной прокуратуры.

Об этом Попшой сообщил в соцсетях, сославшись на создание нового парламентского большинства.

"С сожалением констатирую, что представители тех, кто предпринял действия по дестабилизации конституционного порядка и нарушили принципы правового государства, находятся сейчас у власти и обязательно предпримут все меры для затягивания поиска истины. Надеюсь, мы не окажемся в театре абсурда, в котором будущим председателем Следственной комиссии станет представитель парламентской фракции ДПМ. Призываю членов Комиссии, депутатов Василя Боля и Григория Новак довести до конца следствие, начатое первым председателем Следственной комиссии Владимиром Цурканом (бывший депутат-социалист, ставший при сомнительных обстоятельствах главой Конституционного суда - Ред.).

Представитель партии PAS также сообщил, что принял это решение после того, как ряд лиц отказались явиться на слушания комиссии.

Попшой не уточнил, если он останется и далее в составе Следственной комиссии в качестве ее рядового члена.

Следственная комиссия по расследованию попытки антиконституционного переворота, предпринятой Демпартией посредством Конституционного суда и генеральной прокуратуры была создана парламентом в первые дни своей деятельности.


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