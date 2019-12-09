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В Рышканском районе открыли памятник 'Праведникам мира'

Опубликовано : 09 декабрь 2019 г. 23:56 | Просмотров: 221 | Категория: Страна

(ВИДЕО) В селе Вэратик Рышканского района открыли памятник супругам Беня, которые были удостоены почетного звания "Праведники мира" за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны.

Священник Георгий и его жена Любовь Беня спасли 26 человек, которых в июле 1941 года румынские жандармы арестовали и заперли на складе. Их должны были расстрелять на окраине села.

Как сообщает телеканал BTV, жители Вэратика рассказали много душераздирающих историй о тех страшных временах. И о героизме священника Георгия и его супруги Любови. Их поступок на самом деле был большим риском и абсолютно великим подвигом. Георгий и Любовь принесли заключенным немного хлеба и проводили их до окраины села, чтобы лично убедиться в том, что никто их не тронет.

Памятник был установлен во дворе местной церкви по инициативе руководителя Общественной организации "Nemurire" ("Бессмертие") Юрия Загорчи, при финансовой поддержке Ефима Ройфа, чьи родители были среди спасенных семьей Беня.

"Будь в половине наших сел среди нас хотя бы треть таких, как Георгий и Люба Беня, имей мы, тогда, в 1941 году, больше таких священнослужителей, как отец Георгий Беня, количество жертв Холокоста в Бессарабии было бы намного меньше. Было же по-другому. Тем величественней является поступок этих двух замечательных людей. "Праведники мира", а в Молдове их 79 человек, смывают позор большинства… спасают всех нас", - заявил присутствовавший на церемонии руководитель Института устной истории Алексей Тулбуре.

На территории нынешней Молдовы преследование и уничтожение евреев имело место в период фашистской оккупации. По различным данным, преимущественно в так называемой Транснистрии (Левобережье Днестра), были созданы гетто и концлагеря, в которых было уничтожено или умерли от голода, холода и болезней более 300 тыс. евреев и цыган.

Уничтожение евреев в тот период велось на территории нынешней Молдовы по приказу маршала Иона Антонеску, провозглашенного им 8 июля 1941 г. на заседании Совета министров Румынии:

«Я высказываюсь за принудительное переселение всего еврейского эле­мента Бессарабии и Буковины, который нужно выбросить за границу».

Известно, что на территории нынешней Молдовы, в период Второй Мировой войны нацистами были созданы около 20 гетто. 6 из них находились в Рыбннцком уезде, 3 – в Тираспольском, а также в Дубоссарах, Оргееве, Сороках, Маркулештах, Единцах и других населенных пунктах.




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