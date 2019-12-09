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Путин и Зеленский договорились в Париже об обмене военнопленными

Опубликовано : 10 декабрь 2019 г. 01:18 | Просмотров: 240 | Категория: Мир

В ходе прошедших в Париже переговоров в Нормандском формате, при посредничестве президента Франции и канцлера Германии, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента Украины, обмен должен быть совершен до 31 декабря.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил по этой теме, что "в ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установлениях на всех установленных"

Кроме того, Зеленский сообщил, что стороны договорились о разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе.

В то же время, президент Украины сообщил, что стороны не договорились по многим вопросам, но надеется, что это можно будет сделать на следующих встречах.

Зеленский также сообщил о "красных линиях", по которым Украина не намерена переговариваться. Речь идет о невозможности федерализации, невозможности компромиссов посредством уступок территорий.

В ходе пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России подготовят новый саммит в этом формате через четыре месяца.


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