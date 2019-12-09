Путин с Зеленским договорились разблокировать переговоры по транзиту газа через Украину ...

Как сообщает издание LIGA, о разблокировании вопроса подписания нового контракта по транзиту российского газа в Европу заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров в Париже в рамках "нормандского формата".

"Мы обсудили этот вопрос с российским президентом в рамках двусторонней встречи. Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. И сейчас на уровне советников будут обсуждаться возможные объемы и цена", - сказал президент, отвечая на вопрос журналистов.

В свою очередь, Владимир Путин в очередной раз отметил, что "если мы договоримся о совместной работе", стоимость газа "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель". Он уточнил, что речь идет о цене для промышленности.

На отдельном брифинге Зеленский отметил, что краткосрочный вариант контракта больше не обсуждается.

"Я настаивал на десятилетнем контракте. Я думаю, мы найдем что-то посередине. Мы обсуждали вопрос возвращения средств по арбитражному трибуналу. Мне кажется, мы сняли вопрос на $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция простая – мы готовы взять газом. Это тот компромисс, на который мы готовы", - добавил Владимир Зеленский.

Действующий транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом истекает 31 декабря 2019 года.