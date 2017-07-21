`Нормандская четверка` настаивает на особом статусе для Донецкой и Луганской областей Украины ...

Участники парижских переговоров в “нормандском формате” сошлись во мнении о необходимости реализации в Украине “формулы Штайнмайера”, для чего следует изменить Конституцию страны.

Члены “нормандской четвёрки” выступили за установление полноценного перемирия на территориях Донецкой и Луганской областей Украины до конца текущего года, а также объявили о необходимости внесения изменений в украинскую конституцию для соответствия “формуле Штайнмайера”. Об этом говорится в коммюнике саммита, состоявшегося 9 декабря в Париже, передает Euronews. В то же время после итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины, поскольку против этого выступает украинский народ.

Помимо этого в рамках саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене пленными по формуле “всех на всех” до конца 2019 года, а также о разблокировке переговоров по транзиту российского газа через Украину. Сообщается также, что тема аннексии Крыма на встрече “нормандской четвёрки” вообще не поднималась.

“Формула Штайнмайера” предусматривает предоставление самопровозглашенным республикам особого статуса, отвод украинских войск от линии разграничения и проведение на этих территориях местных выборов по законам Украины. После подписания Зеленским соответствующего соглашения на переговорах в Минске по всей Украине прокатилась волна масштабных протестов.