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Министр юстиции в спешке покинул заседание ВСМ

Опубликовано : 10 декабрь 2019 г. 11:05 | Просмотров: 1191 | Категория: Власть

Фадей Нагачевский впервые в должности главы минюста присутствовал на заседании Высшего совета магистратуры.

10 декабря после нескольких безуспешных попыток состоялось заседание Высшего совета магистратуры. Члены ВСМ планируют рассмотреть 37 вопросов, в том числе ходатайство бывшего врио генерального прокурора Думитру Робу о выдаче согласия на задержание, принудительный привод, обыск и арест одного из судей, а также ходатайство об отставке судьи Ксенофона Ульяновского из Апелляционной палаты Кишинёва. После обсуждения первых трёх пунктов повестки дня министр юстиции Фадей Нагачевский спешно покинул заседание, сообщает Unimedia.

Фадей Нагачевский назначен министром в правитеольстве Иона Кику юстиции 14 ноября 2019 года. Он является сыном бывшего адвоката Плахотнюка - Виталия Нагачевского, который ранее был депутатом партии Владимира Филата. Фадей Нагачевский был активным участником событий 7 апреля 2009 года, после чего был тайно вывезен из Молдовы его отцом, боясь наказания.


Метки к статье: Фадей Нагачевский, министр юстиции, заседание, Высший совет магистратуры

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