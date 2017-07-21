Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84 году жизни.
О смерти Лужкова сообщила телекомпания "РТР".
Бывший московский мэр скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.
Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.
Впервые он был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы 6 июня 1992 года. Позже, он избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.
Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве.
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