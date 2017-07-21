Новая партия представила для публичного обсуждения план развития Молдовы на ближайшие пять лет ...

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К чему мы привыкли?

Каждая политическая партия объявляет о своем плане действий перед выборами или тогда, когда добивается большинства и формирует правительство. В первом случае – это набор громких обещаний. Во втором – формальный документ, содержание которого никого не интересует.

Вспомните, в чем состояли особенности программ последних семи правительств за последние десять лет? – Бесполезно вспоминать. Равно, как и о предвыборных обещаниях.

Мы привыкли к тому, что все эти программы, планы и стратегии – к решению реальных проблем большинства людей не имеют никакого отношения. Политики и власть рассуждают о стране, ее народе, ее экономике и культуре так будто впереди вечность, будто существует неограниченный запас времени для позирования на телевизионных экранах, для очередных долгосрочных и несбыточных реформ, для бесконечных интриг и копошения в грязи компромата.

Но времени нет.

Через пять лет демографическая катастрофа станет необратимой. Страну покинут оставшиеся квалифицированные врачи, педагоги, строители, транспортники, работники аграрного сектора и сферы услуг. Число работающих сравняется с числом пенсионеров. В наших условиях это означает - окончательный провал всех социальных обязательств и гарантий молдавского государства.

Необъявленное экологическое бедствие, пандемия онкологических заболеваний, туберкулеза и шквальная детская смертность особенно обостряют тяжесть свалившихся испытаний. Окончательно выходит из строя ветхая инфраструктура, приходят в негодность очистные сооружения и канализационные системы, загрязнение воды и воздуха многократно превышает допустимые нормы, тысячи гектаров плодородных почв ежегодно превращаются в солончаки и оползни. Молдова становится пустыней.

Школы и высшие учебные заведения выполняют роль гетто, в которых молодое поколение со всеми своими проблемами просто отделено от взрослых. В школах и вузах оно лишено возможности обучаться по современным программам, развивать свои навыки и умения, углублять знания, получать профессию. Учителя и преподаватели перегружены часами, бюрократической отчетностью и равно со всеми страдают от недооценки своего труда. Академическая наука ликвидирована, у государства нет политики ни в сфере развития инноваций, ни в области культурного, ни общегуманитарного развития.

Экономическая основа Молдовы – доедание аграрных и индустриальных ресурсов советских времен, международная помощь, масштабная контрабанда, торговля государственными постами и иждивенческое ожидание перечислений из-за рубежа.

Политическая основа Молдовы – средоточие бесконтрольной власти в руках нескольких олигархических кланов, симуляционная демократия, в которой право, юстиция, институт выборов является собственностью несменяемой касты прокуроров, судей и депутатов, а политические партии лишены идеологии, ценностей, внутренней свободы и действуют в амплуа частных, наемных политических армий.

Это и есть современная молдавская Республика. Это суть того, что ежедневно видит и переживает большинство общества. Никакой осязаемой перспективы ни для одной из категорий общества! Ни одной трезвой идеи о спасении живущих тут людей. Ни одного честного и открытого диагноза, ни одного плана действия.

А нужен ли План действий?

Если мы хотим изменить уже очевидный приговор истории, мы не просто должны сопротивляться. Нам нужна ясная, осуществимая, амбициозная стратегия перемен. Нам нужна программа таких коллективных усилий, которая способна открыть совершенно новый путь для молдавской республики, вернуть жизнь на эту землю, вдохнуть надежду в наш народ.

Но сегодня уже ясно, что любой план действий, пусть самый эффективный уже не может быть планом какого-то правительства или отдельной политической партии. Это должен быть план, который разработан со всем обществом, с его лучшими интеллектуальными силами. Это план, который известен большинству общества. Это план, который большинство общества разделяет. Это план, который самой логикой общенационального консенсуса предусматривает принуждение любой избранной власти к его исполнению.

Сегодня, мы – делегаты и участники учредительного съезда Партии коллективного действия Гражданский Конгресс – обращаемся ко всем политическим партиям, ко всем активным и деятельным сторонникам перемен, гражданским активистам, экспертам и исследователям, врачам, учителям, представителям студенчества, творческой интеллигенции и рабочим стать требовательными и неравнодушными соавторами этого Плана.

Сегодня политическая партия Гражданский Конгресс выносит на ваш суд свое проектное, тезисное видение того, что и как следует делать в Молдове, чтобы ровно через два месяца посредством первой общенациональной дискуссии получить принципиально иной, конструктивный взгляд на ближайшего будущего страны, ее экономики, социальной сферы, культуры и экологической безопасности.

Эта дискуссия должна завершиться не каким-то академическим фолиантом, а началом масштабного внедрения Плана действий Молдова 20-25. Внедрением отовсюду - с позиций консолидированного мнения регионов и местных органов власти, с позиций общественных объединений и организаций гражданского общества, с позиций отдельных деятельных личностей и политических партий.

Наша задача.

Спасти молдавское общество от депопуляции, остановить исход людей из страны, создать активно-развивающуюся экономическую среду, подчиненную целям неуклонного человеческого развития – растущего качества и продолжительности жизни, конкурентоспособного образования, эффективной демократии.

Вызовы и ресурсы.

У Республики Молдова два принципиальных вызова. Оба они очевидны. Но совершенно противоположны по своим векторам, по своей направленности.

Первый вызов – демодернизация, растущая бедность и реставрация доиндустриальных, патриархальных, клановых отношений – от экономики до государственного управления.

Второй вызов – глобальные экономические, социальные, образовательные перемены в развитых странах, получивших название четвертой индустриальной революции. Она разворачивается сейчас, на наших глазах, неподалеку от нас, по новому соединяя знания, технологии, образование, индустрию, энергетику, проектирование.

Если первый вызов стал символом нашего общенационального поражения и смирения. То второй вызов лишь стимулирует отъезд из Молдовы в места, где разворачивается основная интрига современного развития – от промышленности до сельского хозяйства, от образования до новых принципов контроля общества за властью.

Сможем ли мы в условиях беспрецедентного падения встать на рельсы новой модернизации и сделать Молдову одной из площадок цивилизационного роста?

Есть ли у нас для этого ресурсы?

Пожалуй, почти нет.

За исключением того главного, незаметного ресурса, нематериального, который и за ресурс-то и не считают.

А между тем, Молдова - страна, являющаяся уникальным хабом, единственным узлом в Евразии, в котором одновременно органично и бесконфликтно соединены четыре глобальных культурно-языковых общности. Только тут сосуществуют романская, тюркская, восточнославянская и южнославянская культуры. Обстоятельство, которое не только недооценено, но которого стесняются сменяющие друг друга элиты. Стесняются именно бесконфликтности, органичности, сплава, разноязыкости, разнообразия.

Но именно этот узел делает нас родными и близкими народам, живущим в громадных широтных пределах – от Пиренеев до Тихого океана, от Ла Манша до Босфора. Именно этот узел позволяет нам все окружающее пространство рассматривать в первую очередь, как доброжелательное, близкое, понятное, миролюбивое соседство, а не череду навязчивых оккупантов и освободителей.

И этот дар истории нам придется использовать сполна и без остатка.

Мы уже не восстановим советскую Молдавию, мы больше не можем рассчитывать на пощаду длящегося три десятилетия непонятного переходного периода.

У нас есть только один единственный шанс спасения: сделать страну одной из строительных площадок четвертой индустриальной революции, площадок самой историей развернутой к миру нараспашку, с распростертыми объятиями, в ожидании взаимности и признания.

И на этом пути нам придется не иждивенчески ждать очередных траншей и грантов, а закатывать рукава и всем миром добиваться одновременно пяти стратегических задач, пяти системных модернизаций.

Пять модернизаций.

Первое. Декриминализация политической системы и внедрение общественного контроля за властью.

Бесполезно проектировать любые перемены к лучшему, если отсутствует эффективный контроль общества за властью. Осуществляющийся не от выборов к выборам, а действующий открыто и непрерывно.

Назначение судей Высшей судебной Палаты, Конституционного суда, Генерального прокурора, Главы Центральной избирательной комиссии, Главы координационного совета по аудиовизуалу, Главы Счетной палаты не может быть предметом сговоров внутри узкой касты лиц, а должно быть результатом прямого волеизъявления граждан. Порядок и параметры ведения избирательной кампании для занятия данных должностей должны быть предметом публичной дискуссии. Все эти лица должны нести прямую ответственность перед гражданами, а не перед кланами богатых семейств.

Заработная плата представителей исполнительной власти – президента, премьер-министра, министров, а также депутатского корпуса, судей и прокуроров должна напрямую зависеть от показателей экономического развития, а также от позиции Республики Молдова в рейтинге индекса человеческого развития ООН. Любое снижение позиций Республики Молдова в данном рейтинге – сейчас мы занимаем 112 место – должно быть основанием для существенного пересмотра доходов. Их доходов.

Вся текущая деятельность органов центральной и местной власти, публичных и государственных учреждений, включая учреждения, оказывающие услуги в сферах публичного управления, образования, здравоохранения должны быть включены в единую систему цифровых рейтингов. Система цифрового взаимодействия между государством и гражданином – REGISTRU – должна обладать возможностью обратного контроля и мониторинга. Не только государство следит за гражданином, но и гражданин, посредством бесплатного мобильного приложения, должен обладать возможностью осуществлять контроль и оценку деятельности всех учреждений – от Парламента до примарии, от отдельного ведомства, учреждения ЖКХ до поликлиники или учебного заведения.

Сегодня система рейтингов эффективно работает преимущественно в сфере услуг. Но мы понимаем, как без существенных затрат «поставить под лампу» борьбы за репутацию все те отрасли, где тратятся ресурсы граждан и налогоплательщиков.

Второе. Императивная справедливость.

Нет никакого экономического или этического оправдания той гуманитарной катастрофе, которой подвержено большинство пенсионеров и лица с ограниченными возможностями.

Императивность требуемых изменений в этой области диктуются не популистскими настроениями, а необходимостью немедленного физического спасения жизней не менее трети наших граждан.

Практически каждый из 700 000 пенсионеров, вместо общественного признания своих заслуг, выживает по нормативам ниже государственных затрат на одного заключенного. От того, что наши пожилые граждане уже свыклись с этим либеральным концлагерем, не означает, что с этим должны мириться мы – их дети.

Условия решения этой задачи таково, что оно может быть только положительным.

Предварительный ориентир решения формулируется так: нулевой, стартовой базой для начисления пенсий по возрасту либо по инвалидности должна быть сумма двух прожиточных минимумов. Только таким образом мы сможем изменить людоедский характер молдавской государственности, вернуть измерение справедливости в систему трудовых и просто человеческих отношений.

Аргументы о невозможности подобных изменений звучат от лиц, занимающих не только ответственные посты в системе государственной власти, но и, как правило, обладающих значительной недвижимостью, теневыми доходами, что, собственно, свидетельствует о наличии в стране скрытых ресурсов, способных к перераспределению на справедливой и законной основе.

Третье. Декриминализация экономики, технологическое перевооружение и адаптация Молдовы к глобальным рынкам.

Молдавская республика – это маленький рынок в 2,5 миллионов человек. Любая модернизация и любое существенное развитие тут возможны только при наличии эксклюзивных стимулов, возможностей и свобод внутри страны и создании конкурентно-способной и экспортно-ориентированной экономики, нацеленной на внешние рынки.

В обоих случаях в Молдове коренной задачей становится расширение занятости и импорт квалифицированной рабочей силы. Последнее видится в качестве полноценной государственной программы по возвращению молдавских трудовых мигрантов.

Но все эти, порой взаимоисключающие, цели могут быть реализованы только после решительной декриминализации экономики. При этом источник криминальных отношений находится не столько в глубинах предпринимательской деятельности, сколько во властных кабинетах.

Нам нужна одномоментная ликвидация всех подзаконных актов, инструкций, регламентов и прочих разрешительно-запретительных ограничений, действующих в экономической сфере. Только прямое действие закона является существенной гарантией декриминализации и дебюрократизации предпринимательской деятельности.

Это также означает законодательное смещение акцентов деятельности органов антикоррупционной прокуратуры с террора хозяйствующих субъектов на противодействие коррупции среди государственных служащих и должностных лиц. Хватит издеваться над теми немногими, которые на свой страх и риск пытаются в этой стране что-то производить, строить, создавать. Антикоррупционные структуры обязаны выявлять и наказывать тех социальных паразитов, которые, получая зарплату в 7000 леев коллекционируют недвижимость в «долине нищих».

Это означает и сокращение до минимума всех возможных форм прямых контактов между должностными лицами и хозяйствующими субъектами, замену этих контактов дистанционными и цифровыми инструментами предоставления отчетности и коммуникации.

Сложившиеся географические условия предоставляют дополнительную возможность для эффективной модернизации. Сопряжение стандартов углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Европейского союза и стандартов Зоны свободной торговли Содружества независимых государств способно создать принципиально новое поле для иностранных инвестиций. В этих условиях Молдова может, наконец, стать местом производства экспортно-ориентированной продукции, нацеленной на рынки Европейского союза и СНГ.

При наличии данных условий государство способно использовать налоговые стимулы, включая нулевую ставку подоходного налога, для эксклюзивного мотивирования в Молдове экономических сегментов и отраслей четвертой индустриальной революции.

Среди них важнейшими могут быть – органическое (экологически-чистое) сельское хозяйство, точное земледелие; предприятия, действующие в режиме экономики замкнутого цикла, то есть основанные на возобновлении ресурсов и минимизации вредных выбросов; предприятия ориентированные на 3-D печать в сферах машиностроения, производства строительных материалов и в медицинских технологиях, опытно-конструкторские кампании (R&D), компании в сфере IT, робототехники и высоких технологий, а также все кампании, нацеленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Молдову.

Молдове не нужны налоги с таких предприятий. Молдове нужна активность и постоянно растущая занятость наших граждан в высокотехнологических сферах. Молдове нужен формирующийся спрос на качественное образование, на высокий стандарт культурных и гуманитарных запросов.

В этом смысле весь спектр возможных льгот и стимулов должен расширяться по мере отдаления от Кишинева в сторону регионов, для формирования в районных центрах и малых городах не менее 40 якорных проектов, способных стать точками экономического, общегуманитарного роста, изменяющих региональный экономический профиль, создающих рабочие места высокой квалификации.

Совершенно очевидна необходимость создания государственного инвестиционного и сберегательного банка, нацеленного на реализацию общенациональных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По мнению экспертов, этот же банк мог бы оказывать целенаправленное содействие ассоциациям мелких и средних производителей из разных секторов и отраслей экономики.

Четвертое. Молдова – территория знания.

Вместо закрытия Академии наук, школ, университетских групп, сокращения числа научных работников и учителей, снижения престижа знания, образования и просвещения Республике Молдова необходима прямо противоположная стратегия.

Всем известно, что, если в стране не развивается научная отрасль, то в ней не будет университетского знания, а без последнего невозможно методическое и кадровое перевооружение среднего образования.

В самой краткосрочной перспективе требуется восстановить полноценное действие Кодекса о науке и инновациях, возвратить Академии наук Молдовы статус партнера Правительства, заключить договор о партнерстве на основе новых стратегических целей, взять обязательство по доведению за ближайшие пять лет финансирования сферы науки и инноваций до 1 процента от ВВП.

Открыть Молдову для полноценного партнерства с флагманами международного высшего образования, создать условия для беспрепятственного действия филиалов иностранных (США, Евросоюз, Россия, КНР) высших учебных заведений в Молдове. Предложить систему стимулов для учреждения и размещения в Молдове SMART-университетов нового поколения, основанных на новых образовательных технологиях и программах, сочетающих фундаментальную подготовку с формированием индивидуальных навыков в прикладных сферах. Нам нужен импорт целых образовательных коллективов, способных формировать тут знания в сферах экологии, новых аграрных и биотехнологий, урбанизма и проектирования.

Сформировать международную комиссию из признанных специалистов и новаторов в сфере воспитания и образования. Силами данной комиссии провести системную ревизию школьных программ и используемых образовательных методик, а также предложить новые стандарты для планирования учебной деятельности в педагогических вузах.

Республика Молдова должна стать пространством активных образовательных инноваций и международного межуниверситетского партнерства. Только переместив целый ряд международных образовательных процессов в Республику Молдова мы сможем создать адекватный человеческий и профессиональный потенциал, способный быть востребованным на рынке труда, формировать этот рынок, одновременно предъявляя высокие требования к действующей демократической системе.

Пятое. Молдове – Зеленую революцию.

Состояние окружающей среды в Молдове столь катастрофично, что требуемые перемены могут быть сравнимы с настоящей «зеленой революции». И если правящие верхи находят для себя периодически отдушину в других областях планеты, то низы без этой революции уже не могут, задыхаются.

Предстоит сделать много и практически одновременно. Тут важно все. Список дел предусматривает формирование настоящего революционного штаба срочных преобразований – отдельного Министерства с чрезвычайными полномочиями и эффективными подразделениями – экологической инспекцией и агентством.

Требуется пересмотреть характер землепользования в стране, уделив первостепенное внимание повышению облесенности территории. Ее следует довести с 11% до 25%.

Это требуется для адаптации к изменению климата и стабилизации гидрологического режима. Иначе сельское хозяйство просто не будет обладать нужными ресурсами воды.

Необходимо срочно определить меры по спасению малых рек, воссоздав водоохранные полосы по их берегам. Критически важно обеспечить интересы Республики Молдова и ее природных экосистем в использовании природных ресурсов Днестра. Сделать это можно только на основе гармоничного и эффективного сотрудничества с Украиной.

Безотлагательно важно предотвратить мафиотизацию «мусорного» сегмента экономики, одновременно привлекая инвестиции для решения этой проблемы на основе апробированных экологически-приемлемых технологий.

Уже стало общенациональной мечтой ожидаемое десятилетиями внедрение общенациональной программы по развитию централизованного водоснабжения и обеспечению всего населения Республики Молдова качественной питьевой водой. Равно как и привлечение в Молдову новых технологий по очистке сбросов и конструирование современных канализационных систем. И это все тоже – срочные задачи и ближайшие цели.

Наконец, в наиболее значимых национальных парках и заповедниках требуется учреждение администраций, принятие планов управления парками и заповедниками. К слову, сегодня такой план есть только в заповеднике «Ягорлык» в Приднестровье. И это не говоря о необходимости учреждения новых охраняемых территорий (Нацпарк «Нижний Днестр, Арионешты-Рудь, Фетешты-Новые Дуруиторы).

Демократизация охраны окружающей среды. Пересмотр законодательства в пользу открытого доступа к экологической информации, а также обеспечение эффективного участия общественности в принятии решений.

Путем экологического просвещения и образования мы должны изменить само отношение граждан к окружающей среде - от истощительного природопользования (охота, браконьерство, вырубка лесов и парков) к устойчивому и познавательному.

Не ждать 2025 года.

Пять модернизаций – это не панацея. Это не только приглашение к общенациональной дискуссии. Это в первую очередь путь, по которому в молдавской республике толком никто еще не ходил.

Какой будет страна, если делать все то, что мы делали последние 30 лет, увы, уже ясно. – Страны не будет.

Какой будет страна, если мы найдем в себе силы сплотиться и пойти в ногу со всем цивилизованным миром, можно только догадываться.

Мы должны помнить и знать, что политика – это не смена физиономий в телевизоре, это не борьба за депутатские мандаты, это – в первую очередь всегда – изменение общественных, социальных отношений. Люди, не способные разглядеть будущее, утащили нас в средневековье, во времена сеньоров и вассалов, холопов и родовой знати. Сегодня они торжествуют, почивая на нашей раздробленности, смешных претензиях, на нашем неверии в собственные силы.

Именно поэтому так важно суметь преодолеть взаимное и бессмысленное недоверие. Важно начинать строить иные планы, новые планы, совместные планы. Начинать их делать практикой нашей совместной борьбы. Начинать их воплощать в ясные и необратимые дела и поступки. Строить страну по новым чертежам для современной и справедливой жизни.

Будущее нас больше не должно пугать. Начнем сегодня, сейчас и грозящий катастрофой 2025 год – станет годом нашего общенационального успеха. В любом случае, иного выхода у нас с вами нет.