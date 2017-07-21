Мэр Кишинева обвинен в протекционизме
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Фирма, организовавшая в центре Кишинёва “парк развлечений” на период зимних праздников, принадлежит человеку, связанному с сыном мунсоветника-социалиста Василия Киртоки.
По словам бывшего генпримара столицы Дорина Киртоакэ, за последние четыре года компания „Maximus Grup” не сообщала о каких-либо доходах, а количество её сотрудников варьировалось “от 0 до 1”.
“Чебан-бродяга, как фирма, аффилированная ПСРМ, без доходов и с одним работником, может предоставлять детям бесплатные развлечения? Карусели на центральной площади – это бизнес ПСРМ! Администратор этого “парка развлечений” является партнёром 50/50 сына советника ПСРМ Василия Киртоки, олигарха из муниципального совета”, - цитирует экс-примара издание Ziarul National.
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