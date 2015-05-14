При Ионе Чебане продолжается незаконное строительство ...

(ВИДЕО) Публичные обещания нового мэра Кишинева о прекращении незаконного строительства в Кишиневе были очередным PR-ходом представителя Партии социалистов во главе Кишинева.

Об этом свидетельствует ведущееся уже при новом мэре строительство на ул.Мунчештской 6-этажного строения в ущерб рядом живущих соседей и с очевидным нарушением строительных норм и закона о земельных отношениях.

Возмущенные незаконным строительством соседи рассказали бывшему муниципальному советнику Ильяну Кашу о целом ряде нарушений, начиная с отсутствия обязательного в подобных случаях информативного панно, и заканчивая вырытого глинозема на плодородную почву вблизи котлована.

Кроме того, строительная техника разрушает рядом находящиеся строения, а строительство ведется, несмотря на отсутствие возможности подключения к системе канализации, которой просто нет на месте строительства.

Как заявил Кашу, "вызывает особое недоумение владельцев соседних домов, что Примария не реагирует на их обращения, хотя строительная фирма получила разрешительные документы уже в период мандата Чебана".

"Никто не знает, что здесь строится и на основании каких документов. Во-вторых, существующая инфраструктура не позволяет строительства здесь шестиэтажного жилого дома, поскольку к нему нет ни доступа, ни подъездных путей", - заявил один из соседей, отметив, что подобным образом их вынуждают искать себе жилье другом месте, "чтобы создать кому-то условия жизни".

Ранее Ион Чебан публично заявлял, что не допустит в период своего мандата незаконного строительства, а по его инициативе уже якобы была создана группа депутатов для разработки норм закона, позволяющих снос незаконных строений.