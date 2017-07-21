Полиция начала розыск Шора и Цуцу ...

Лидер партии своего имени Илан Шор и один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, бывший депутат Демпартии Константин Цуцу появились на панно "Их разыскивает полиция".

Во вторник фотографии обоих появились на специализированных панно районных инспекторатов полиции. Граждане, знающие о месте нахождения Шора и Цуцу, призваны сообщить об этом в ближайший участок полиции или по телефону 112.

Ранее уже сообщалось, что Илан Шор, будучи депутатом и основным обвиняемым в краже миллиарда долларов из банковской системы, тайно бежал из Молдовы и, предположительно находится в Израиле.

Константин Цуцу фигурирует в целом ряде уголовных дел: по убийству и международной торговле и трафике наркотиков. Цуцу был неоднократно замечен в Одессе.