Полиция начала розыск Шора и Цуцу
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Лидер партии своего имени Илан Шор и один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, бывший депутат Демпартии Константин Цуцу появились на панно "Их разыскивает полиция".
Во вторник фотографии обоих появились на специализированных панно районных инспекторатов полиции. Граждане, знающие о месте нахождения Шора и Цуцу, призваны сообщить об этом в ближайший участок полиции или по телефону 112.
Ранее уже сообщалось, что Илан Шор, будучи депутатом и основным обвиняемым в краже миллиарда долларов из банковской системы, тайно бежал из Молдовы и, предположительно находится в Израиле.
Константин Цуцу фигурирует в целом ряде уголовных дел: по убийству и международной торговле и трафике наркотиков. Цуцу был неоднократно замечен в Одессе.
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