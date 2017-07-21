Скандальный сайт `Миротворец` закрывается ...

Сообщается, в частности, что 10 декабря в 18.00 по местному времени закрывается сервер “myrotvorets.center и все его зеркала”. В то же время отдельные категории пользователей смогут временно пользоваться данными на специальном закрытом ресурсе. Владельцы сайта также информируют, что другие близкие к “Миротворцу” проекты (новостной сайт и интернет-радио) продолжат работу, передает BBC. Издание отмечает, что прекращение работы ресурса последовало спустя несколько месяцев после того, как президент Украины Владимир Зеленский подверг критике такую деятельность, однако предпочёл “не вмешиваться в работу СМИ”.

Портал “Миротворец” был создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в тот период внештатным советников главы оборонного ведомства Украины. На сайте открыто публикуются личные данные людей, которых авторы подозревают в связях с “сепаратистами” и “боевиками”, в работе на “вражеское государство”, и деятельность которых в целом подрывает безопасность страны. За годы существования с работой сайта было связано много скандалов, связанных с незаконным сбором и обнародованием персональных данных.

В 2015 году оппозиционный украинский журналист и писатель, известный своими пророссийскими взглядами, был зверски убит в Киеве во дворе собственного дома. Известно, что развёрнутая информация о нём была размещена на сайте “Миротворец”. Спустя четыре года после громкого политического убийства виновные не названы и не понесли наказания.