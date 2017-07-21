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Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

Опубликовано : 10 декабрь 2019 г. 18:39 | Просмотров: 0 | Категория: Власть, Криминал

По запросу молдавской полиции, бывший депутат Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка Константин Цуцу находится в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом журналистам сообщил глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу, уточнив, что Цуцу подан в розыск после того, как 27 сентября суд вынес решение об аресте входившего в ближайшее окружение Плахотнюка депутата.

Центиу также отметил, что Цуцу находится в розыскной базе Интерпола с конца прошлой недели.

Он уточнил, что согласно предварительным данным известно, Константин Цуцу находится в Румынии.

Ранее уже сообщалось, что со вторника во всех региональных инспекторатах полиции на специальных панно появились фотографии Цуцу и другого беглого депутата - Илана Шора, обвиненного в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы.

Цуцу является фигурантом целого ряда уголовных дел: по убийству, по международной торговле наркотиками, по незаконному обогащению. После того, как он покинул Молдову, его нескольо раз видели в Одессе.


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