Путин назвал решение WADA по российским спортсменам `коллективным наказанием` ...

Решение отстранить российских спортсменов от соревнований и международных турниров на четыре года – это наказание коллективного характера, которое распространяется и на тех, кто не имеет никакого отношения к нарушениям.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита “нормандской четвёрки” в Париже. По его словам, у России есть достаточно оснований оспорить решение Всемирного допингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде.

“Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера”, - цитирует российского лидера телеканал Euronews.

Напомним, на ближайшие четыре года Россия лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Соответствующее решение принял 9 декабря 2019 года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Помимо этого введён четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).