Приднестровье требует гарантий от России ...

Руководство непризнанной приднестровской республики готово провести еще один референдум о присоединении к России только при условии гарантий от самой России.

Об этом лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью российскому изданию "Федеральное агентство новостей".

Красносельский отметил, что все жители Приднестровья "главные свои надежды связывают именно с Россией".

Он подчеркнул, что в 2006 году в Приднестровье уже проходил референдум по вопросу вхождения в состав России, на котором 97% избирателей высказались положительно, а в случае его повторного проведения, "цифры мало поменяются".

В этой связи Вадим Красносельский заявил, что власти региона готовы провести новый референдум", но теперь уже "проводить референдум ради референдума - неинтересно".

"Мы готовы провести новый референдум. Но с одним небольшим условием. Проводить референдум ради референдума - неинтересно. Нам нужны гарантии, что его результаты будут признаны со стороны России", - подчеркнул лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью российскому изданию "Федеральное агентство новостей", объясняя условие повторного проведения референдума о присоединении Приднестровья к России.