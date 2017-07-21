МЕНЮ
Twitter
﻿ 73
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:37  

Приднестровье требует гарантий от России

19:14  

Путин назвал решение WADA по российским спортсменам `коллективным наказанием`

18:39  

Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

14:24  

Скандальный сайт `Миротворец` закрывается

14:15  

Полиция начала розыск Шора и Цуцу

12:32  

При Ионе Чебане продолжается незаконное строительство
все новости

Приднестровье требует гарантий от России

Опубликовано : 10 декабрь 2019 г. 20:37 | Просмотров: 242 | Категория: Страна

Руководство непризнанной приднестровской республики готово провести еще один референдум о присоединении к России только при условии гарантий от самой России.

Об этом лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью российскому изданию "Федеральное агентство новостей".

Красносельский отметил, что все жители Приднестровья "главные свои надежды связывают именно с Россией".

Он подчеркнул, что в 2006 году в Приднестровье уже проходил референдум по вопросу вхождения в состав России, на котором 97% избирателей высказались положительно, а в случае его повторного проведения, "цифры мало поменяются".

В этой связи Вадим Красносельский заявил, что власти региона готовы провести новый референдум", но теперь уже "проводить референдум ради референдума - неинтересно".

"Мы готовы провести новый референдум. Но с одним небольшим условием. Проводить референдум ради референдума - неинтересно. Нам нужны гарантии, что его результаты будут признаны со стороны России", - подчеркнул лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью российскому изданию "Федеральное агентство новостей", объясняя условие повторного проведения референдума о присоединении Приднестровья к России.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Приднестровье требует гарантий от России

Приднестровье требует гарантий от России ...

Просмотров: 249
Новая партия представила для публичного обсуждения план развития Молдовы на ближайшие пять лет

Новая партия представила для публичного обсуждения план развития Молдовы на ближайшие пять лет ...

Просмотров: 420
В Рышканском районе открыли памятник

В Рышканском районе открыли памятник 'Праведникам мира' ...

Просмотров: 469
Осужденный за коррупцию Филат едет в Венгрию к приятелю Додона

Осужденный за коррупцию Филат едет в Венгрию к приятелю Додона ...

Просмотров: 1877
Артемий Лебедев взялся за бренд Приднестровья

Артемий Лебедев взялся за бренд Приднестровья ...

Просмотров: 730
Филат может вернуться в тюрьму

Филат может вернуться в тюрьму ...

Просмотров: 1710
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16669
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43518
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40913
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18611
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76589
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 42337
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31487
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28649
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27491
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27144
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 26990
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26340
ВЛАСТЬ
Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

14:15  Полиция начала розыск Шора и Цуцу
11:05  Министр юстиции в спешке покинул заседание ВСМ
09.12.2019  Лидер партии Майи Санду отказался расследовать попытку антиконституционного переворота
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом

14:15  Полиция начала розыск Шора и Цуцу
06.12.2019  Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
06.12.2019  В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (87)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker