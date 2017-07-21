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Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Опубликовано : 11 декабрь 2019 г. 08:44 | Просмотров: 210 | Категория: Люди, Кишинев

Новым директором Кишиневского Дома-музея А.С. Пушкина стал известный журналист и публицист Михаил Лупашко.

Приказ о назначении Михаила Лупашко был подписан министром культуры, а новый директор уже был представлен коллективу музея.

Михаил Лупашко известен как журналист, публицист и писатель, выпустивший несколько  книг, посвященных истории Молдовы.

Лупашко сообщил журналистам о целом ряде планов в своей новой деятельности. "Хотелось бы в перспективе реализовать и новый проект историко-литературного музыкального лектория "Лукоморье", и создать читальный зал и библиотеку при Доме-музее, и картинную галерею, и выездную группу для работы в лицеях и школах в районах страны, и проводить конкурсы, и издавать Пушкина в переводах, и открыть международный туристический маршрут "Пушкин в Молдове", и, конечно, собрать в музее все фильмы и программы, посвященные пребыванию Пушкина в наших краях, и показывать их на больших плазменных экранах, и наладить интерактивные экскурсии и много-много еще чего. Даст Бог, все будет, как задумано... Пушкин вечен, господа!" - отметил Лупашко.

Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе был открыт 10 февраля 1948 года. 6 июня 1987 года "Домик Пушкина", где поэт останавливался в 1820 г., стал мемориальным центром музея, а литературная экспозиция разместилась в бывшем жилом доме по соседству.
Филиалом Дома-музея является усадьба боярина Замфира Ралли в селе Долна, в котором в 1821 году бывал А.С. Пушкин.
В Доме-музее А.С. Пушкина в Кишиневе представлены подлинные материалы конца XVIII - первой половины XIX веков - гравюры, картины, скульптурные изображения, предметы декоративно-прикладного искусства, а также издания произведений А.С. Пушкина, написанных в Бессарабии.


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