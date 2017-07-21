Усатый сообщил о причастности Додона к выдаче Плахотнюку второй идентичности ...

Игорь Додон знал о выдаче второй идентичности олигарху Владимиру Плахотнюку еще с начала 2018 года, когда он вместе с Плахотнюком совместно планировали PR-акцию по спасению захваченных в Афганистане молдавских вертолетчиков.

Об этом сообщил мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8.

Усатый уверен, что Додон лгал, когда говорил, что ему стало известно лишь недавно из доклада на Высшем совете безопасности о второй идентичности Плахотнюка. В этой связи он отметил, что когда в начале 2018 года он уже знал об второй идентичности Плахотнюка, он знал это, "потому что знал Додон".

“Тогда Плахотнюк сделал себе паспорт через СИБ и Додон знал об этом", - подчеркнул Ренато Усатый, отметив, что это происходило "под предлогом, что Плахотнюк участвует в операции по освобождению пилотов".

Как заявил Усатый, Додон "дурачит народ", говоря на телевидении, что "он узнает на заседании Высшего совета безопасности" о второй идентичности Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что беглый олигарх и бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк получил вторую идентичность под видом гражданина Молдовы Новак Владислава Владимировича.

Занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что он узнал об этом из прессы, а затем из доклада на состоявшемся 4 декабра заседании Высшего совета безопасности.