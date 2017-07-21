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США готовят крупнейшие за последние 30 лет военные учения вблизи границ России

Опубликовано : 11 декабрь 2019 г. 09:55 | Просмотров: 274 | Категория: Мир

20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО весной будущего года.

Как сообщает Deutsche Welle, США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". Об этом во вторник, 10 декабря, в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии.

Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия.

Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. При этом вооруженные силы США присоединятся к уже дислоцированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.

По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

Молдова является партнером НАТО с 1994 года. Молдавские власти пока не сообщали о планах участия сил Национальной армии в учениях.


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