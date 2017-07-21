На политзаключенного Петика заведено новое уголовное дело ...

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, осужденный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности факты контрабанды через границу Евросоюза с участием бывшего руководства МВД во главе с Александром Жизданом, и оправданный судом высшей инстанции, получил новое уголовное дело.

Об этом сам Петик сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, это уже 11-е по счёту заведённое на него дело.

“ С большой “радостью” узнал, что на меня открыто ещё одно дело с прекрасным номером 20194201389. Это уже 11-е по счёту. Такими темпами я несомненно попаду в книгу рекордов. Ура, товарищи”, - написал Георгий в своей публикации.

Георгий Петик был задержан 12 октября 2018 года полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место "15 минут назад" изнасиловании. Тогда же, полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году. 19 июля 2019 года Апелляционная палата приняла решение отправить дело на пересмотр, а Георгия Петика выпустить на свободу с ограничением на выезд за рубеж.