Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине ...

(ВИДЕО) Скрывающийся от правосудия в США беглый олигарх, бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк обратился и к властям Украины в надежде получить политическое убежище.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, отметив. Что в настоящий момент Плахотнюк продолжает оставаться в Майями.

Как сообщил Усатый, Плахотнюк подал прошение о политическом убежище в Украину, пользуясь возбужденными в отношении него уголовными делами в Российской Федерации, а также тем, что после смены власти в Украине там еще остались приближенные своего друга Петра Порошенко.

"Ему так проще, находиться где-то в Одессе (Два часа езды от Кишинева - Ред.), а оттуда вызывать по одному-два депутата [Демпартии]. Потому как, ему достаточно сложно сейчас управлять некоторыми депутатами из "группы Никифорчука", например", - отметил Усатый.

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.

В то же время, посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, если Плахотнюк на самом деле находится на территории Соединенных Штатов.