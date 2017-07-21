Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры
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Сергей Гаважук временно возглавит Антикоррупционную прокуратуру после отстранения от должности прошлого руководителя Виорела Мораря.
Ранее Гаважук исполнял обязанности временного заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры подразделения Север, передает Unimedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, 9 декабря Возглавлявший Прокуратуру по борьбе с коррупцией прокурор с сомнительной репутацией Виорел Морарь был отстранён от должности на месяц. Соответствующее распоряжение поступило от нового генерального прокурора Александра Стояногло, который объявил о проведении комплексной проверки в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Проверки в спецподразделениях прокуратуры будут проводиться с целью оценки их деятельности в период с 2016 года по настоящее время.