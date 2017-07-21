Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры ...

Ранее Гаважук исполнял обязанности временного заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры подразделения Север, передает Unimedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 9 декабря Возглавлявший Прокуратуру по борьбе с коррупцией прокурор с сомнительной репутацией Виорел Морарь был отстранён от должности на месяц. Соответствующее распоряжение поступило от нового генерального прокурора Александра Стояногло, который объявил о проведении комплексной проверки в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Проверки в спецподразделениях прокуратуры будут проводиться с целью оценки их деятельности в период с 2016 года по настоящее время.