В Украине могут отменить скандальный `закон о языке` ...

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте депутатом Максимом Бужанским. По его убеждению, ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет, что он направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского, и наносит ущерб государству.

“Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти.

Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством. Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа.

И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины. О чем прямо говорится в выводах Венецианской Комиссии. Я обещал, что постараюсь исправить всё то, что сотворили с нашей страной за минувшие 5 лет”, - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в Верховной Раде 25 апреля 2019 года. Он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко уже после его поражения на выборах, буквально за несколько дней до инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского - 15 мая 2019 года. В соответствии с законом все граждане Украины обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни, а следить за исполнением норм будут “языковые инспекторы”. Кроме того, вводится понятие “публичное унижение украинского языка”, которое будет расцениваться как надругательство над государственными символами.