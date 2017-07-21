Гагаузские депутаты больше не верят молдавским законодателям ...

На заседании 10 декабря было принято решение приостановить деятельность рабочей группы НСГ – Парламент РМ до тех пор, пока не будут приняты три “гагаузских закона”, разработанных еще в 2016 году. Решение было принято большинством голосов, несмотря на возражения башкана Ирины Влах.

Упомянутые законопроекты, а именно – Закон о местном публичном управлении, Закон об административной децентрализации и Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова – были рассмотрены и проголосованы в парламенте Молдовы в 2017 году. Однако занимающий пост президента Игорь Додон документы не промульгировал, и по сегодняшний день “гагаузские законы” в повестке дня парламента ни разу не фигурировали. В ходе одного из визитов в Гагаузию в 2019 году Додон пообещал, что законы будут приняты до даты празднования 25-летия создания автономии, то есть до 23 декабря, напоминает региональное издание nokta.md.

Отмечается, что депутаты Народного собрания Гагаузии скептически относятся к обещаниям президента. По мнению некоторых народных избранников, создание рабочей группы является не чем иным как попыткой «заморочить голову».