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НЦБК проинформировал иностранные посольства о поддельной идентичности Плахотнюка

Опубликовано : 11 декабрь 2019 г. 15:15 | Просмотров: 254 | Категория: Страна

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) поставил в известность Интерпол, посольства США, Великобритании и Румынии о наличии у беглого олигарха Владимира Плахотнюка второго молдавского паспорта.

В уведомлении указанно, что Плахотнюк обладает двойной идентичностью и имеет на руках действующие документы на имя Владислав Новак. НЦБК также просит иностранные посольства помочь в определении местонахождения сбежавшего из страны олигарха для его последующей экстрадиции в Молдову, передает Unimedia.

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США. В то же время посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, находится ли Плахотнюк на самом деле на территории Соединенных Штатов. В конце ноября стало известно, что у Плахотнюка есть второй молдавский паспорт на имя Владислав Новак.


Метки к статье: Плахотнюк, Интерпол, двойная идентичность, иностранные посольства

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