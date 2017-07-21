НЦБК проинформировал иностранные посольства о поддельной идентичности Плахотнюка ...

В уведомлении указанно, что Плахотнюк обладает двойной идентичностью и имеет на руках действующие документы на имя Владислав Новак. НЦБК также просит иностранные посольства помочь в определении местонахождения сбежавшего из страны олигарха для его последующей экстрадиции в Молдову, передает Unimedia.

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США. В то же время посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, находится ли Плахотнюк на самом деле на территории Соединенных Штатов. В конце ноября стало известно, что у Плахотнюка есть второй молдавский паспорт на имя Владислав Новак.